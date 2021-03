The Rock elenca su Instagram i suoi infortuni: 'Prendiamoci cura del nostro corpo'

Quando hai alle spalle una carriera come quella di The Rock è praticamente impossibile non avere sul groppone una lista altrettanto lunga di infortuni: tra scontri sul ring e stunt ai limiti dell'impossibile i rischi sono all'ordine del giorno, come ha confermato in queste ore proprio la star di Jumanji.

Con un post pubblicato tramite il suo account Instagram, infatti, The Rock ha voluto condividere con i suoi fan il lungo elenco di infortuni subiti nel corso della sua carriera: inutile dire che stiamo parlando di numeri effettivamente di tutto rispetto.

"Nonostante sembrassi un bufalo ferito, ubriaco e svenuto disteso in una prateria non so spiegarvi quanto io sia grato per tutti quei momenti di quiete e di guarigione. Dopo il divertentissimo dolore di: 4 operazioni al ginocchio, un quadricipite strappato, un adduttore strappato, 3 operazioni all'ernia, una rottura del tendine d'Achille, una ricostruzione completa della spalla, 3 ernie del disco e 2 rotture del disco. È solo per ricordarvi che abbiamo un solo corpo e dobbiamo prendercene cura" scrive su Instagram l'attore.

Il nostro, comunque, non molla un colpo: nonostante i tanti infortuni il nostro Dwayne è sempre qui, pronto a nuove avventure... Magari, chissà, un po' meno pericolose! Per il futuro, comunque, The Rock non ha escluso la possibilità di candidarsi a presidente degli USA.