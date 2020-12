The Rock Dwayne Johnson e il suo Natale in famiglia: 'Vivo per questi momenti'

Nonostante la sua fisicità da duro, The Rock è un gran tenerone e ha deciso da bravo papà di trascorrere il Natale in compagnia dei suoi amati pargoli, rivelando di vivere per questi momenti di unità familiare.

"Buon Natale, amici miei a voi e alle vostre famiglie. E so che proprio come me, anche molti di voi lo fanno, vivo per questi momenti" ha scritto su Instagram l'orgoglioso papà postando una foto della piccola Tiana chesi entusiasma guardando i regali sotto l'albero di Natale.

Nei giorni scorsi The Rock è apparso nei panni di Babbo Natale in una nuova puntata natalizia della serie web di John Krasinski Some Good News, e da quel momento nei suoi post si è ironicamente definito come "Dwanta Claus".

Nel frattempo, la figlia Tiana ha deciso di guardare uno dei suoi film preferiti la mattina di Natale decidendo addirittura di mettere da parte i regali per poterlo fare: "Dwanta trascorre mesi a pianificare attentamente il Natale e questo piccolo capo indipendente apre solo un regalo e decide che aprirà i restanti più tardi, bisogna prima guardare il Re Leone... per la 987esima volta", ha condiviso Johnson.

L'attore ha condiviso poi un post in cui è intento a giocare a Barbie con la sua piccolina: "Dopo Natale, 'Papà vieni a giocare a Barbie con me' che in realtà significa: Papà tiene questa Barbie per 45 minuti di fila mentre la piccola Tia fa quello che vuole e ignora completamente Barbie per tutto il tempo".

Vi ricordiamo che The Rock è uno degli attori più seguiti sui social, i suoi follower sembrano apprezzare molto questi teneri post.