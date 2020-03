The Rock dichiara che Red Notice è 'il film più costoso' mai prodotto da Netflix. Foto

A poche ore dalla notizia della cancellazione delle riprese in Italia di Red Notice a causa dell'emergenza sanitaria nazionale per l'epidemia di Coronavirus, Dwayne "The Rock" Johnson è tornato su Instagram a condividere una nuova immagine che lo ritrae per la prima volta con Ted Sarandos, Chief Content Officer di Netflix.

Nella didascalia della foto scrive anche che il film "è il più costoso mai prodotto dal colosso dello streaming", articolando: "Finalmente ci siamo incontrati. Felice di aver stretto la mano e parlato faccia a faccia con il nostro partner, il CCO di Netflix, Ted Sarandos. Ted ha fatto visita al nostro set di Red Notice ad Atlanta insieme al suo team di esecutivi. Sotto la sua leadership, Netflix ha rivoluzionato il business dei film e ha creato un paradigma dello streaming da far godere al mondo intero. Il nostro film, Red Notice, è il più grande investimento che Netflix ha prodotto finora. Grazie per la fiducia e l'aiuto. Si torna al lavoro. C'è da divertirsi".



Diretto da Rawson Marshall Thurber (Dodgeball, Skyscraper) e interpretato da The Rock, Ryan Reynolds e Gal Gadot, Red Notice ha iniziato la produzione lo scorso gennaio 2020, come annunciato in precedenza da un tweet di Johnson, che condividendo un video di Reynolds scriveva a dicembre: "Comincerò a girare un film (red notice) con questa persona a gennaio. Ci divertiremo un mondo". È poi arrivata la conferma del primo ciak.



In Red Notice, descritto come un action thriller, Johnson sarà un agente dell'Interpol incaricato di trovare e catturare il ladro d'arte più ricercato al mondo. Si tratterà anche dell'occasione per una reunion tra Johnson e la Gadot, dopo essere apparsi insieme nel franchise di Fast & Furious, e adesso entrambi possono godere dello status di grandi star di Hollywood dopo i successi ripetuti al box-office.

Per quanto riguarda Ryan Reynolds, invece, si tratterà del suo secondo impegno consecutivo con Netflix dopo il frastornante 6 Underground, altro blockbuster diretto da Michael Bay, girato in parte anche in Italia, tra Siena, Firenze e Taranto.



L'uscita di Red Notice è prevista il prossimo 13 novembre su Netflix.