The Rock dal cuore d'oro: su Twitter gli auguri di compleanno alla fan di 101 anni!

Dwayne 'The Rock' Johnson, il vero gigante dal cuore d'oro: è virale sul social network Twitter il suo messaggio di buon compleanno per Marie Grover, una sua super-fan che ha appena compiuto 101 anni!

Come potete vedere in calce all'articolo, l'attore di Hobbs & Shaw e Rampage ha videochiamato la splendida nonnina per intonare una canzone di auguri, cosa che tra l'altro aveva già fatto l'anno scorso per i festeggiamenti dei cento anni della signora. L'unica cosa ad essere cambiata sembrerebbe quella mascherina, che il gigante si sfila subito per poter cantare meglio: fortunatamente per lei, la signora Grover non sembra invecchiata di un giorno!

Si tratta sicuramente di un gesto piccolissimo che però racchiude tutta la grandezza di una delle star hollywoodiane più amate e di successo degli ultimi dieci anni.

Ricordiamo che prossimamente The Rock è atteso al cinema con diversi progetti, dopo un 2020 che ha rappresentato il primo anno di assenza dalle sale dopo una striscia consecutiva da record lavorativo che durava dal 2001. Di sicuro la sua voglia di tornare sul set è straripante, come può dimostrare anche il cancello di casa sua, e tra i progetti in arrivo citiamo l'heist-movie Red Notice per Netflix con Gal Gadot e Ryan Reynolds, il nuovo film Disney Jungle Cruise con Emily Blunt e soprattutto Black Adam, attesissimo cinecomic DC facente parte del franchise di Shazam!, senza contare gli ipotetici Hobbs & Shaw 2 e il nuovo capitolo di Jumanji.

