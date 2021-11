The Rock cuore d'oro: l'attore ha regalato il suo pick-up a un veterano della marina

Che Dwayne Johnson sia un tenerone è cosa nota: la star di Red Notice si è guadagnata ormai da tempo la fama di gigante buono, per cui non stupisce il vederlo compiere gesti di estrema generosità nei confronti dei suoi fan. L'ultimo episodio del genere è accaduto proprio in queste ore dopo una proiezione del nuovo film Netflix.

Mentre Red Notice continua a sbancare su Netflix, infatti, negli Stati Uniti una proiezione speciale del film con Ryan Reynolds e Gal Gadot ha visto prendervi parte lo stesso The Rock: l'attore ha voluto sorprendere i propri fan con alcuni regali, con un occhio di riguardo al veterano della US Navy Oscar Rodriguez, tornato a casa con l'amatissimo pick-up di Johnson!

"La mia idea originaria era quella di regalare la Porche Taycan che guido nel film. Quindi abbiamo raggiunto i proprietari della Porche, ma ci hanno detto di no. Ma io ho detto comunque di sì. Farò qualcosa di meglio. Regalerò il mio pick-up. Il mio bambino" sono state le parole con cui The Rock ha raccontato la cosa tramite un post Instagram.

La scelta di Rodriguez, comunque, non è stata casuale: "Ho raccolto abbastanza informazioni su tutti i presenti in sala, e la storia di Oscar mi ha commosso. Si prende cura di sua mamma 75enne. È un personal trainer. È un membro di spicco della sua chiesa. Porta aiuti e pasti alle donne vittime di violenza domestica. È un umile e fiero veterano della US Navy. È uno splendido essere umano" ha proseguito l'attore.

Un gesto che è stato sicuramente apprezzato, almeno a giudicare dalla sincera commozione mostrata da Rodriguez nel video postato da The Rock!