The Rock si congratula con Lawrence Sher per il lavoro su Joker in attesa di Black Adam

I lavori di pre-produzione di Black Adam sono già avviati e mentre Dwayne "The Rock" Johnson si allena per mantenersi in forma per il ruolo ha fatto i suoi complimenti a Lawrence Sher per il suo lavoro su Joker, degno di una nomination agli Oscar. Il diretto della fotografia sarà presto al lavoro nel nuovo film della DC.

Sher, sfortunatamente per lui, non è riuscito a conquistare la prestigiosa statuetta, andata a Roger Deakins per il suo lavoro su 1917, ma Johnson ha comunque brindato in suo onore: "Stavo facendo un augurio al nostro direttore della fotografia di Black Adam Lawrence Sher, tifavo per lui e per il suo brillante lavoro in Joker. Un brindisi con tequila ti attende, amico mio. Ci divertiremo molto e faremo anche più di un brindisi".

Sher, giò in precedenza, aveva espresso tutto il suo entusiasmo per il suo prossimo impegno con Black Adam, affermando di voler reinventare il cinecomic: "La buona notizia e che non iniziamo a girare prima di luglio, perciò sono in piena fase di ricerca e sviluppo per scoprire come apparirà il film" ha spiegato Sher. "Per me è molto importante, perché ogni volta che accetto di fare un film o un nuovo progetto, sento sempre il bisogno di fare un lavoro migliore di quello precedente. Sono davvero entusiasta di Black Adam perché è un film diverso da Joker, è leggermente più tradizionale e più basato sui fumetti."

Sher ha poi aggiunto: "Con Jaume e Dwayne vogliamo reinventare qualcosa. Ma serve molto lavoro per arrivare al livello successivo. Devi pensare, 'Come faccio a capire quale direzione intraprendere?' Sto ancora cercando di decifrare questo progetto. Ma ho ancora un po' di tempo. Voglio che diventi qualcosa di totalmente originale all'interno del genere. Ne abbiamo parlato di questo."

Secondo The Rock, infine, Black Adam cambierà le gerarchie del DC Universe. La domanda, a questo punto, è cosa succederà all'interno del franchise DC e come cambieranno le gerarchie. Lo stesso concetto di DC Extended Universe sembra essersi fatto più sfumato negli ultimi tempi, nonostante la riuscita di alcuni film. Aquaman, per esempio, presentava lo stesso personaggio che abbiamo incontrato in Justice League, ma la sensazione era quella di uno stand-alone. Lo stesso Joker, il più clamoroso dei recenti successi targati DC, è qualcosa di completamente diverso rispetto al suo franchise d'origine.

In arrivo nelle sale il 22 dicembre 2021, il film potrebbe aprire la strada ad un crossover con Shazam!, il cui secondo capitolo debutterà nel 2022.