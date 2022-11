The Rock si congratula con Chris Evans ma precisa: "Il più sexy sono sempre io"

Chris Evans è l'uomo più sexy del 2022 come annunciato nelle scorse ore dalla rivista People ma a quanto pare The Rock ha qualcosa da ridire su questa decisione come potete vedere voi stessi nell'irriverente video posto in calce alla notizia.

I due attori che saranno tra i protagonisti di Red One, la commedia natalizia prodotta da Amazon, si sono incontrati proprio per discutere di questo ambito riconoscimento e sebbene Dwayne Johnson avesse inizialmente fatto i complimenti al suo collega, ha voluto successivamente precisare di essere comunque ancora l'uomo più sexy del mondo, visto il titolo aggiudicatosi nel 2016.

Chiacchierando con un Chris Evans che tiene con orgoglio la sua fascia, The Rock ha detto: "Non ho mai appeso il titolo al chiodo. Continuo ad essere ancora l'uomo più sexy del mondo in vita. Sono qui, sono vivo e sono dunque l'uomo più sexy del mondo".

L'ex Captain America ha poi qualche piccolo problema con la fascia e una volta indossata nel mondo corretto, è costretto a riconoscere che con un uomo come la star di Black Adam non vi è assolutamente competizione.

Viste le premesse di questa breve clip, siamo quasi certi che Red One sarà una pellicola davvero esilarante grazie all'incredibile chimica che c'è tra i due attori. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.