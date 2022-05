The Rock condivide una nuova foto dal set di Black Adam: 'Back in Black'

Proseguono le riprese aggiuntive di Black Adam, con il produttore e protagonista Dwayne 'The Rock' Johnson che in queste ore ha condiviso sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram un nuovo scatto dal dietro le quinte del cinecomix DC Films.

"Back in Black", scrive The Rock nel post da un milione di like che potete trovare in calce all'articolo. "È fantastico essere di nuovo sul set di Black Adam con la nostra troupe di oltre 750 talentuosi artisti, mentre ci prepariamo agli ultimi ritocchi per il nostro film. In questa foto sono con il mio regista di Black Adam, Jaume Collet-Serra (in maglia nera) e uno dei principali editor di effetti visivi, Krisztian Majdik, mentre Jaume mi guida attraverso alcune riprese complesse e intense che dobbiamo realizzare oggi. Ho regolato la mia dieta e l'intensità dell'allenamento per settimane ormai allo scopo di prepararmi, quindi mi sento bene e pronto. Che troupe talentuosa! Un sogno. Una squadra."

L'esordio del regista Jaume Collet-Serra nel DC Extended Universe ha terminato le riprese la scorsa estate, ma la Warner Bros. ha rinviato l'uscita del blockbuster della DC Films in uno scambio di data con il film animato DC League of Super-Pets, che include nel cast sempre Dwayne Johnson (nel ruolo della voce del cane di Superman, Krypto). Black Adam è stato rinviato dal 29 luglio al 21 ottobre, quindi con un po' di pazienza in più i fan potranno ancora vederlo entro il 2022.

