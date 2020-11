The Rock combatte l'ansia elettorale con un intenso allenamento in palestra

L'America e il mondo intero attendono con trepidazione i risultati dello spoglio elettorale che dichiarerà il nuovo Presidente degli Stati Uniti. Nel frattempo però, un buon modo di scaricare la tensione (e tenersi in forma) potrebbe essere quello scelto dal buon The Rock: sveglia la mattina e dritti in palestra!

"Lavorando un po' prima di andare a lavoro. In attesa di scoprire chi sarà il prossimo Presidente degli Stati Uniti" scrive l'attore di Black Adam nella caption del video condiviso su Instagram (che trovate, come sempre, in calce alla notizia).

Johnson, che nelle scorse settimane ha superato i 200 milioni di follower su Instagram, conquistando il record per la celebrità maschile più seguita d'America, aveva ricevuto anche qualche critica per aver reso evidente il suo supporto per i candidati democratici alla Casa Bianca Joe Biden e Kamala Harris (come d'altronde hanno fatto tantissime altre celebrità), che ha però prontamente indirizzato proprio nel suo post celebrativo: "Ecco cosa ho imparato nelle scorse settimane, qualcosa in cui forse potrete trovare dei valori che si possano applichino anche alla vostra vita. Dite sempre le vostre verità. E quando lo fate, fate del vostro meglio per esprimervi con dignità, compassione, rispetto, compostezza ed empatia".

Tra i prossimi (e numerosi) progetti di Dwayne Johnson abbiamo il film Netflix Red Notice con Ryan Reynolds e Gal Gadot, del quale sono appena terminate le riprese; la pellicola Disney Jungle Cruise con Emily Blunt, pronta per approdare al cinema quando sarà; e ovviamente il cinecomic DC Black Adam. E chissà che nel 2024 non possa scapparci anche una candidatura presidenziale...