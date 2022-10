The Rock chiude a un ruolo Marvel: Non farà parte del MCU (ma spera nel crossover con DC)

Dopo aver anticipato la presenza di Superman in Black Adam, dal tappeto rosso della premiere del suo primo cinecomix DC Dwayne 'The Rock' Johnson ha giurato fedeltà al suo nuovo franchise mettendo a tacere i rumor su un suo possibile passaggio in casa Marvel Studios.

In passato diversi attori hanno fatto parte di entrambi i franchise, come Idris Elba, Ryan Reynolds e più recentemente Christian Bale, ma a quanto pare Dwayne Johnson è troppo innamorato di Black Adam per pensare di poterlo 'tradire': "La risposta è inequivocabilmente no", ha detto la star nel corso di una nuova intervista. "Quello che hanno fatto è davvero incredibile, quello che ha fatto Kevin Feige è incredibile. Amo quei ragazzi, sono tutti miei amici e hanno ispirato molto del lavoro che facciamo noi nella mia casa di produzione, la Seven Bucks. Ma non voglio dare un morso alla loro torta, voglio fare una torta mia."

Nonostante abbia piantato la sua bandiera nel campo della DC e abbia giurato fedeltà alla famosa 'distinta concorrenza', però, Dwayne Johnson non ha escluso un potenziale crossover tra Marvel e DC sul grande schermo in futuro: "Sono ottimista, è questa la mia natura. Sono sempre ottimista, soprattutto quando si parla di creatività. Soprattutto quando si parla di film. E soprattutto quando si parla del pantheon dei supereroi e dei supercriminali DC e Marvel. Per me, non solo i due universi possono coesistere in questa industria, ma un giorno dovrebbero incontrarsi." E sappiamo tutti cosa succede quando The Rock si mette in testa una cosa.

Black Adam uscirà il 20 ottobre in Italia.