The Rock ci canta via social una delle sue canzoni preferite durante la quarantena

Dato lo stop obbligato delle riprese di Red Notice di Rawson Marshall Thurber, produzione action-thriller ad alto budget di Netflix che lo vede protagonista al fianco di Ryan Reynolds e Gal Gadot, il mitico Dwayne "The Rock" Johnson è tornata a casa optando per un periodo di quarantena fiduciaria di due settimane.

The Rock è però un animale social e non riesce proprio a stare fermo, tanto da ammettere in un nuovo video di essere un po' annoiato dopo la prima settimana, anche se finirà il suo intero periodo previsto. Per smorzare un po' l'ansia e rompere la noia, comunque, sempre nello stesso filmato l'interprete ha deciso di dedicare una canzone a tutti i suoi follower, scrivendo in didascalia:



"Ce la faremo a superare tutto questo. Ve lo proverà bevendo un bicchiere della mia Tequila alla volta. Mi auguro che questo possa regalarvi qualche sorriso in questi tempi davvero difficili. Godetevi pure una delle mie canzoni preferite, 'Baby i love you' degli Yayhoos. Una canzone che molti di noi in tutto il mondo potrebbero cantare proprio ora. Restate forti, restate in salute, prendetevi cura delle vostre famiglie e torneremo tutti insieme. E sì, accetto richieste".



Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti in calce alla notizia.