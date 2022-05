The Rock è Black Adam in costume dalle riprese aggiuntive del cinecomic DC!

Costantemente impegnato per portare a termine le riprese aggiuntive di Black Adam, poche ore fa Dwayne "The Rock" Johnson ha pubblicato uno scatto che lo ritrae nei panni del supereroe (o antieroe) protagonista del cinecomic, che porta la firma in cabina di regia di Jaume Collet-Serra, che aveva già diretto l'attore in Jungle Cruise per la Disney.

Nel pubblicare il nuovo scatto in bianco e nero che lo vede nel costume di Black Adam, The Rock ha scritto quanto segue sul suo profilo Instagram: "L'intensa settimana di riprese continua mentre diamo gli ultimi ritocchi a Black Adam. Nel corso della mia carriera ho avuto il privilegio di interpretare alcuni grandi (e divertenti) personaggi negli ultimi anni, ma nessuno parla al mio DNA più di questo antieroe conosciuto come l'uomo in nero, Teth Adam. La rabbia contro il morire della luce. La gerarchia del potere nell'Universo DC sta per cambiare".

Le riprese principali di Black Adam sono terminate la scorsa estate e attualmente sono in corso le classiche riprese aggiuntive volte a migliorare ulteriormente la pellicola. Come annunciato qualche settimana fa, Black Adam è stato posticipato nelle sale insieme ad Aquaman e Flash, spostandosi quindi dal 29 luglio al 21 ottobre 2022, quindi i fan potranno ancora attenderlo per quest'anno; chi invece da questi ultimi cambiamenti ne è uscito con un anticipo è stato Shazam! Fury of the Gods, spostato dal 2023 a quest'anno.

Il produttore della pellicola Hiram Garcia ha già spiegato il motivo del rinvio di Black Adam nelle sale: "Ora che l'industria sta tornando a pieno ritmo, la tabella di marcia per gli studi degli effetti visivi è letteralmente ingolfata. Ovviamente, tutti questi film di supereroi richiedono tantissimo lavoro per quanto riguarda gli effetti visivi e, per farla semplice, la maggior parte delle case di produzione di effetti visivi è letteralmente sommersa dal lavoro."