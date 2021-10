The Rock, altro che Black Adam: prima della DC la superstar esordisce ... nel rap!

Il nuovo trailer del DC FanDome ci ha mostrato le prime brevi immagini di Dwayne Johnson nei panni di Black Adam, il nuovo supereroe DC Films, ma prima di esordire nel mondo dei cinecomic il grande The Rock ha fatto una fermata nel mondo della musica rap.

Si, avete capito bene: dopo aver conquistato il botteghino, i ring di wrestling, gli ascolti televisivi e l'industria della tequila, The Rock si è dato al rap esordendo ufficialmente nella traccia 'Face Off', nuovo singolo di Tech N9ne, che include anche la partecipazione di Joey Cool e King Iso (e che potete ascoltare all'interno dell'articolo). Parlando con Variety in un'intervista esclusiva, Johnson ha dichiarato: "Amo la musica. Ogni volta che nei miei film posso implementare alcuni elementi musicali, mi piace sempre farlo".

Dopo un'amicizia iniziata sui social media, The Rock e il famoso rapper Tech N9ne si sono incontrati di persona sul set di Ballers, serie tv della HBO, qualche mese prima dell'inizio della pandemia. “Un sacco di amici miei sono grandi nomi dell'hip hop, e mi hanno sempre proposto di comparire in qualche loro canzone" ha aggiunto The Rock. "Ma sapevo che dovevo aspettare il momento giusto e soprattutto la canzone giusta". La star, che nel 2000 era apparso nella canzone del suo amico Wyclef Jean, "It Doesn't Matter" (ma senza rappare), ha continuato: “Quando Tech mi ha mandato un messaggio, sapevo che avrei fatto funzionare tutto. Siamo uguali, in termini di etica del lavoro."

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Dwayne Johnson, l'attore ha scritto di proprio pugno la sua strofa. Tech N9ne ha commentato: “Ci siamo messi al telefono e abbiamo strutturato insieme la sua strofa. Ma ha parecchio talentuoso, cavoli. Dwayne ha fatto da solo. Ha anche detto che voleva provare a rappare veloce come noi. Dopo quello che ha fatto in Moana, sapevo che aveva il ritmo giusto", ha concluso, citando il film d'animazione della Disney nominato all'Oscar per la miglior canzone.

Per altri approfondimenti vi segnaliamo che le foto di Hawkman dal set di Black Adam sono state rimosse dal web: vedremo un trailer del film durante il DC FanDome? La risposta arriverà durante l'evento, che sarà in live-streaming il 16 ottobre prossimo.