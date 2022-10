The Rock dà il bentornato al Superman di Henry Cavill: 'Abbiamo combattuto per questo'

I fan non erano evidentemente gli unici a fremere nell'attesa del ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman: a desiderarlo erano evidentemente anche un po' di colleghi della star di Batman v Superman e L'Uomo d'Acciaio, a partire da quel Dwayne Johnson che, con il suo Black Adam, sembrerebbe aver giocato un ruolo importante in tal senso.

Mentre i fan DC esultano per l'annuncio di Henry Cavill su Instagram, dunque, proprio il buon The Rock ha voluto fare gli onori di casa dando al collega il bentornato nei panni di quel Clark Kent che l'attore di The Witcher aveva interpretato per l'ultima volta ormai un po' di anni fa, nel 2017, in occasione del tanto discusso Justice League.

"Abbiamo combattuto per anni per riportarti qui. Ci hanno sempre risposto di no. Ma per Dany e Hiram Garcia e me 'no' non era un'opzione valida. Non possiamo costruire il nostro DC Extended Universe senza il suo più grande supereroe. E poi i fan vengono sempre prima di tutto" ha scritto su Twitter la star di Jumanji.

Di chiunque sia il merito, comunque, la realtà è che finalmente Henry Cavill ha ripreso il posto che gli spetta nell'universo DC. Basterà a risollevare le sorti del franchise? Lo scopriremo solo tra qualche tempo! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Black Adam.