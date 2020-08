The Rock, Ben Affleck, Ryan Reynolds: ecco le star più pagate del 2020

Forbes ha pubblicato la consueta classifica annuale degli attori più pagati di Hollywood, dominata per il secondo anno consecutivo da Dwayne Johnson grazie al compenso ricevuto per Red Notice, nuovo blockbuster d'azione targato Netflix, e il successo della sua linea di abbigliamento sportivo per Under Armour, Project Rock.

Al secondo posto troviamo invece Ryan Reynolds, co-star di The Rock in Red Notice che ha ricevuto oltre $20 milioni dal colosso dello streaming sia per la pellicola in questione che per 6 Underground, l'action firmato da Michael Bay. Segue sull'ultimo gradino del podio Mark Wahlberg, protagonista quest'anno del terzo film originale Netflix più visto di sempre, Spenser Confidential.

Rientrano in classifica anche Ben Affleck, tornato sul grande schermo di recente con l'apprezzato The Way Back di Gavin O'Connor, e Vin Diesel, che nonostante il rinvio di Fast & Furious 9 al 2021 ha già ottenuto il suo compenso per la partecipazione al nuovo capitolo della saga.

Dal sesto al decimo posto troviamo inoltre la star di Bollywood Ashkay Kumar, l'attore e compositore Lin-Manuel Miranda (Hamilton), Will Smith (King Richard), Adam Sandler (Murder Mystery) e Jackie Chan, che l'anno scorso ha presto parte a ben 5 pellicole.

Ecco la classifica completa:

Dwayne "The Rock" Johnson - $87.5M Ryan Reynolds - $71.5M Mark Wahlberg - $58M Ben Affleck - $55M Vin Diesel - $54M Akshay Kumar - $48.5M Lin-Manuel Miranda - $45.5M Will Smith - $44.5M Adam Sandler - $41M Jackie Chan - $40M

Da notare l'assenza delle star del Marvel Cinematic Universe vista la mancata uscita di pellicole legate al franchise. Nel 2018, lo ricordiamo, la top includeva ben 6 membri degli Avengers.