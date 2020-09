The Rock, il bel gesto per i vigili del fuoco: in regalo un paio di scarpe da ginnastica

A pochi giorni dall'annuncio di aver contratto qualche tempo fa il Coronavirus insieme alla sua famiglia, Dwayne Johnson ha voluto mandare un concreto messaggio ai soccorritori. The Rock ha consegnato al Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Ridgefield, New Jersey, un paio delle sue scarpe da ginnastica Project Rock Under Armour.

Il bel gesto di Dwayne Johnson è finalizzato a ringraziare i vigili del fuoco per il loro impegno e per il duro lavoro svolto nei confronti della comunità. Nel week-end Johnson ha condiviso un video su Instagram che documenta la consegna delle scarpe da ginnastica.

"Sono contento che voi (tipi cazzuti) abbiate ricevuto il mio messaggio - Ridgefield Fire Department. Un modo molto piccolo per dire: GRAZIE a voi ragazzi e a tutti i nostri primi soccorritori in tutto il nostro Paese. Vi vediamo e vi siamo grati per esservi presi sempre cura delle nostre famiglie e comunità. State al sicuro, rimanete in salute. Amore e rispetto, DJ" ha scritto The Rock nella didascalia del video.



Secondo NJ.com, il regalo di The Rock era in collaborazione con Under Armour e la First Responders Children's Foundation, un'organizzazione no-profit di New York che fornisce sostegno finanziario ai bambini e alle famiglie dei primi soccorritori.

Jillian Crane, presidente della fondazione, ha letto una lettera di Johnson:"Durante questi tempi difficili avete protetto le nostre famiglie, i nostri cari e le nostre comunità. Come piccolo mahalo [ringraziamento] per tutto quello che fate, da me e da Under Armour, ecco i miei Project Rock PR3 appena usciti. Spero che aiuteranno i lavoratori a spaccare il culo ancora di più".

La scorsa settimana The Rock ha descritto l'esperienza della malattia come una delle cose più difficili che abbia mai affrontato, nonostante sia guarito insieme ai suoi cari.

