The Rock batterà ogni record come attore più pagato di sempre grazie a Prime Video

Se scoprire quanto guadagnerà Tom Cruise da Mission: Impossible - Dead Reckoning vi ha lasciato di stucco, aspettate di sentire quale sarà il cachet da record di The Rock per il nuovo film di Prime Video Red One.

Come segnalato da Puck News in queste ore, infatti, grazie al nuovo film di Natale realizzato dalla piattaforma di streaming on demand di Amazon The Rock diventerà l'attore più pagato di tutti i tempi, con una cifra da capogiro che segnerà un nuovo record per l'industria hollywoodiana: ben 50 milioni di dollari, la paga più alta di sempre che qualsiasi attore ha ricevuto per un singolo film (ovviamente senza contare i cosiddetti backend, ovvero le quote degli incassi al botteghino e altri bonus che solitamente attori di questa fame ricevono da contratto).

Fino ad ora, lo stipendio più alto mai ricevuto per un attore era stato quello di Robert Downey Jr. per Captain America: Civil War e Will Smith per King Richard, cachet che in quelle occasioni era arrivato ad un totale di 40 milioni di dollari. Contando anche le percentuali sugli incassi, invece, l'invidiabile primato appartiene a Tom Cruise, che grazie ad una sostanziosa percentuale sulla vendita dei biglietti di Top Gun: Maverick avrebbe incassato la bellezza di oltre 100 milioni di dollari.

Ricordiamo che Red One dovrebbe uscirà intorno a Natale in esclusiva su Prime Video: nel cast, oltre al pacatissimo The Rock, anche Chris Evans, Kiernan Shipka, Lucy Liu e JK Simmons nei panni di Babbo Natale. Il misterioso film è descritto come una commedia d'azione natalizia pronta a rivoluzionare il genere dei film di Natale.