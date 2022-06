A The Rock è bastata una telefonata per far fuori Shazam e rendere Black Adam standalone

Il primo trailer di Black Adam ha finalmente mostrato l'esordio di Dwayne 'The Rock' Johnson nei panni del famoso antieroe DC Comics, un esordio che la star ha voluto fortemente come standalone: e per ottenere il sì della Warner, gli è bastata una sola telefonata.

Come forse saprete, infatti, The Rock insegue l'adattamento cinematografico di Black Adam dal 2014, ma dopo qualche anno la Warner decise di riconfigurare il film per inserirlo all'interno del DCEU e legarlo a Shazam!, il cinecomix con Zachary Levy. The Rock ad un certo punto doveva addirittura essere il villain di quel film, ma dopo aver sudato tanto per portare Black Adam sul grande schermo la superstar si impuntò e chiamò personalmente la Warner con l'obiettivo di poter portare avanti il progetto come stand-alone.

"Ad un certo punto la Warner stava realizzando un film in cui le storie di origini di Shazam e di Black Adam venivano raccontate contemporaneamente. Quando abbiamo letto la sceneggiatura, ho subito pensato: 'Dobbiamo separare questi due film" ha detto Dwayne Johnson. "In questo modo avremmo onorato entrambi i personaggi, un team doveva concentrarsi su Shazam! per dare ai fan il miglior film di Shazam! possibile, mentre noi avremmo raccontato la storia di Black Adam. Penso che sia stata la mossa giusta".

Il co-produttore di Black Adam Beau Flynn ha ricordato: "Ho ricevuto una telefonata una mattina, era molto molto presto ed era Dwayne. Voleva parlare del futuro di entrambi i personaggi. Ha chiamato me e Hiram [Garcia, co-produttore del film, ndr] e ha detto, 'Amici, faremo di Black Adam uno stand-alone. La sua è una storia troppo grande e importante. Faremo così e e basta'". Flynn ha aggiunto: "È stato davvero fantastico... L'istinto di Dwayne è straordinario, e aveva ragione. Con la sceneggiatura originale, quella che univa Shazam e Black Adam, non riuscivamo a far quadrare le cose e ci stavamo bloccando. Poi è arrivata la chiamata di Dwayne ed è cambiato tutto..."

Black Adam uscirà il 21 ottobre 2022. Per altri approfondimenti, guardate i ringraziamenti di Dwayne Johnson ai fan di Black Adam per la calorosa risposta al trailer.