The Rock annuncia che John Cena è il protagonista di The Janson Directive

Dwayne Johnson è il produttore di The Janson Directive ed è proprio lui, via social, ad annunciare che John Cena sarà il protagonista del film, prodotto dalla Universal Pictures.

The Janson Directive è tratto dal libro, pubblicato postumo, scritto da Robert Ludlum, descritto come segue:

"Quando il filantropo miliardario Peter Novak viene rapito da un terrorista noto come The Caliph, tocca a Paul Janson - una leggenda della nota agenzia segreta Consular Operations - salvarlo. Ma l'operazione di salvataggio di Janson va malissimo... e presto Janson diventa un bersaglio, l'obiettivo di un ordine che va "oltre il salvataggio" emesso dalle più alte cariche del governo. Ora Janson scappa e cerca di salvarsi la vita, inseguito da Jessica Kincaid, una giovane agente dalle abilità sorprendenti, che riesce ad anticipare e contrastare ogni sua mossa. Per sopravvivere, Janson dovrà superare una cospirazione che è andata oltre il controllo dei suoi stessi ideatori. Per vincere, deve contrastarli con una sua personale contro-cospirazione ..."