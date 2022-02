The Rock adatterà Call of Duty per il grande schermo? Il rumor fa impazzire i fan

Nei giorni scorsi The Rock ha annunciato un film tratto da un famoso videogioco, senza però offrire dettagli in proposito: ora, secondo un report, il progetto in questione potrebbe trattarsi di un adattamento di Call of Duty, il leggendario sparatutto bellico.

Secondo un rapporto di Giant Freakin Robot, Dwayne Johnson sarebbe infatti in trattative per recitare in un film di Call of Duty: sebbene al momento non ci assolutamente nulla di confermato - e va precisato quanto il portale in passato non si sia esattamente distinto per la sua affidabilità - il rapporto afferma che la star di Red Notice e Black Adam sarebbe attualmente in trattative per portare Call of Duty sul grande schermo.

Per il leggendario franchise di guerra sarebbe il primo lungometraggio in assoluto, e in effetti Call of Duty corrisponderebbe alla descrizione che ha fornito la star per 'profilare' il franchise su cui stava lavorando: in un'intervista con Men's Journal, infatti, The Rock ha dichiarato: "Non posso dire di quale gioco in particolare stiamo parlando, ma ci sarà un annuncio quest'anno. Si tratta di uno dei giochi più grandi e tosti che ci siano, uno a cui ho giocato per anni".

In passato The Rock ha già portato sullo schermo gli adattamenti dei videogame Doom (2005) e Rampage (2018): secondo voi quale videogioco diventerà un film con The Rock? Ditecelo nella sezione dei commenti.