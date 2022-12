The Rock, l'accusa di Joe Rogan: 'Non usa steroidi? Impossibile'

Dwayne Johnson ci ha spesso messi al corrente dei suoi estenuanti allenamenti: la star di Jumanji non si risparmia quando c'è da darsi da fare per mantenere il suo fisico ai livelli di sempre, ma secondo qualcuno il duro allenamento e la corretta alimentazione non sarebbero gli unici amici di The Rock da questo punto di vista.

A parlarne è stato Joe Rogan, che già tempo fa ebbe uno screzio con The Rock in seguito alla decisione dell'attore di ritirare il suo supporto al podcast del nostro a causa dell'utilizzo di termini razzisti: l'attacco parte stavolta proprio dal comico, che si dice tutt'altro che convinto che il buon Dwayne non faccia utilizzo di steroidi per tenere in piedi i suoi incredibili muscoli.

"Spesso l'ha sottinteso con molta decisione [di non fare utilizzo di sostanze], ma ha sempre evitato situazioni in cui gli venisse chiesto apertamente. Ora The Rock dovrebbe essere pulito... Non c'è una ca**o di possibilità che lo sia. Non una possibilità al mondo. Grosso com'è The Rock a 50 anni?" sono state le parole di Rogan.

Vedremo se l'ex-wrestler avrà qualcosa da dire al riguardo, o se preferirà lasciar cadere le accuse. Nell'attesa, qui trovate un nostro approfondimento sulla carriera di Dwayne Johnson.