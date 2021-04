The Rock, il 46% degli americani lo vorrebbe Presidente: la star di Black Adam risponde

Non è certo la prima volta che se ne parla, ma a quanto pare gli americani vogliono davvero Dwayne "The Rock" Johnson come prossimo Presidente degli Stati Uniti. E la star di Black Adam non è certo contraria all'idea...

Ancora una volta si torna a parlare di una possibilità che, onestamente, sembra avvicinarsi sempre di più alla sua concretizzazione con il passare degli anni: Dwayne The Rock Johnson come potenziale candidato alla Presidenza degli Stati Uniti.

In un recente sondaggio di Newsweek, infatti, è risultato che il 46% dei votanti vorrebbe la star di Black Adam alla Casa Bianca.

"Non credo che i Padri Fondatori abbiano mai pensato alla possibilità di essere succeduti da un tipo alto un metro e novantacinque, calvo, pieno di tatuaggi, per metà samoano e per metà nero, bevitore di tequila, che guida un pick-up e che indossa un marsupio. Ma se dovesse accadere, sarebbe un onore per me servire questo paese e voi, il suo popolo" ha commentato l'attore su Instagram, rivolgendosi ai suoi più di 200 milioni di follower su Instagram.

Se in futuro Johnson dovesse effettivamente entrare in politica e assurgere al ruolo di Presidente, non sarebbe certo la prima volta per una star del cinema, ma si tratterebbe sicuramente di una storica occasione.

E voi, ce lo vedreste bene Dwayne Johnson come Presidente degli Stati Uniti? Fateci sapere nei commenti.