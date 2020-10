The Rock, +200 milioni di follower su Instagram: è l'americano più seguito al mondo

Dwayne "The Rock" Johnson ha un grande traguardo da festeggiare nell'era dei social: con più di 200 milioni di followers è tra i più seguiti su Instagram.

Qualcuno scherzerà anche nel dire di volere The Rock come Presidente degli Stati Uniti, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che il ragazzo ci sappia fare in quanto a popolarità e numeri.

Il profilo Instagram di Dwayne Johnson ha infatti recentemente superato i 200 milioni di follower, portandolo al primo posto tra gli uomini più seguiti d'America sul popolare social (tra le donne abbiamo Ariana Grande in cima alla classifica con 203 milioni di follower, mentre è Cristiano Ronaldo la star con il maggior seguito, avendo raggiunto quota 239 milioni di follower), nonché tra gli americani più seguiti al mondo.

"Ecco cosa ho imparato nelle scorse settimane, qualcosa in cui forse potrete trovare dei valori che si possano applichino anche alla vostra vita. Dite sempre le vostre verità. E quando lo fate, fate del vostro meglio per esprimervi con dignità, compassione, rispetto, compostezza ed empatia" scrive l'attore di Black Adam nella caption del post di ringraziamento ai suoi fan "E per me il risultato di dare voce alle mie verità si è tradotto in un traguardo di cui sono appena stato informato, ho superato i 200 milioni di follower su Instagram e i 300 milioni tra tutte le piattaforme, diventando ufficialmente l'uomo più seguito d'America e l'americano più seguito al mondo. E, ancor più importante, il paparino numero uno a casa mia".

Ovviamente non sono mancati una pioggia di "GRAZIE" e un brindisi celebrativo che potete vedere nel video in calce alla notizia.