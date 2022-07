The River Wild: Leighton Meester, Taran Killam e Adam Brody nel remake del film

Vi ricordate il film del 1994 con Meryl Streep e Kevin Bacon, The River Wild - Il Fiume della Paura? Universal 1440 sta lavorando a un remake con Leighton Meester, Taran Killam e Adam Brody, e c'è una prima foto dal set.

Un altro remake è in fase di sviluppo in quel di Hollywood.

Questa volta si tratta del film del 1994 diretto da Curtis Hanson, The River Wild - Il Fiume della Paura, che vedeva tra le sue star anche l'attrice Premio Oscar Meryl Streep e l'attore di Footlose e L'uomo senza ombra Kevin Bacon.

Del rifacimento si occuperà Ben Ketai (Chosen, Beneath) e la sceneggiatura sarà scritta dallo stesso Ketai assieme a Mike Nguyen Le (Paziente Zero, Dark Summer).

The River Wilde seguirà le vicende di "un fratello (Killam) e una sorella (Meester) che si vogliono bene, ma non si fidano l'uno dell'altra, durante una gita in battello assieme a un piccolo composto, tra gli altri, anche dall'amico d'infanzia dei due (Brody), che si scoprirà essere più pericoloso di come appare".

Le riprese del film sono attualmente in corso, e nella gallery in calce alla notizia potete già vedere la prima foto dal set con Leighton Meester, Taran Killam e Adam Brody.

The River Wild arriverà nel 2023 in streaming, ma non sappiamo ancora di preciso da chi sarà distribuito.