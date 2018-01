The Ritual: trailer ufficiale per il nuovo horror targato Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di, nuovo horror che approderà sulla piattaforma digitale il prossimo febbraio.

Tratto dall'omonimo romanzo scritto da Adam Nevill, il film è diretto da David Bruckner (V/H/S, Southbound) e vede la presenza nel cast di Rafe Spall (The Big Short, Prometheus), Robert James-Collier (Downton Abbey, Spike Island), Arsher Ali (Line of Duty, Four Lions) e Sam Troughton (Robin Hood, Alien vs. Predator).

I protagonisti sono quattro amici fin dal periodo dell'università che, dopo la morte di un membro del loro gruppo, decidono di compiere un viaggio in Scandinavia. Dopo aver modificato il loro percorso, i protagonisti si ritroveranno però in un'area in cui vive un'antica entità malvagia che inizia a dare loro la caccia.

Di seguito potete visualizzare anche la locandina ufficiale del film, che sarà disponibile sulla piattaforma digitale a partire dal 9 febbraio 2018.