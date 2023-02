The Return, il film con Ralph Fiennes e Juliette Binoche ripercorre il mito dell'Odissea

Bleecker Street ha ufficialmente acquisito i diritti di distribuzione in Nordamerica del nuovo film con protagonisti Ralph Fiennes e Juliette Binoche, The Return. Diretto dal regista italiano Uberto Pasolini, The Return è basato sull'antico classico della letteratura di Omero, l'Odissea.

Ralph Fiennes e Juliette Binoche tornano a recitare insieme dopo ventisette anni, dai tempi di Il paziente inglese nel 1996.

Nel cast di The Return anche Charlie Plummer, con una sceneggiatura scritta da Edward Bond, John Collee e lo stesso Pasolini.



La produzione del film dovrebbe iniziare in Grecia e proseguire successivamente in Italia. Di cosa parla The Return?

Ralph Fiennes interpreta Ulisse, che dopo essersi trascinato sulle rive di Itaca, smunto e irriconoscibile, torna finalmente a casa. Il regno nel frattempo è molto cambiato da quando l'uomo partì per combattere nella guerra di Troia. La sua amata Penelope - interpretata dalla star di Chocolat Juliette Binoche - ora è prigioniera nella sua stessa casa, perseguitata dai tanti ambiziosi corteggiatori che vogliono essere scelti come nuovo marito e di conseguenza come nuovo re. Il figlio Telemaco (Charlie Plummer), cresciuto senza padre, è costretto a guardare in faccia la morte per mano dei Proci, che lo ritengono un ostacolo per la conquista di Penelope e del regno. Anche Ulisse è cambiato. Segnato dall'esperienza bellica, egli non è più il potente guerriero che il suo popolo ricordava. Tuttavia, è costretto ad affrontare il proprio passato per trovare la forza necessaria a riconquistare la propria famiglia e l'amore perduto.



Il film dovrebbe uscire nelle sale nel 2024.

Ralph Fiennes è conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Lord Voldemort nella saga cinematografica di Harry Potter; in questi giorni, dopo l'uscita del videogioco Hogwarts Legacy, si è tornati a parlare delle accuse di transfobia alla scrittrice della serie di libri. Ad ottobre Ralph Fiennes difese J.K. Rowling definendo 'abusi verbali vergognosi' gli attacchi alla scrittrice.