The Retirement Plan, Nicolas Cage è un barbone da spiaggia nel trailer del film

Il canale YouTube di ONE Media ha appena pubblicato il trailer ufficiale di The Retirement Plan, film diretto da Tim J. Brown e con un cast che comprende attori del calibro di Nicolas Cage, Ron Perlman e Jackie Earle Haley.

Il film racconta la storia di Ashley (Ashley Greene) e di sua figlia Sarah, le quali, nel tentativo di allontanarsi dall'impresa criminale che minaccia le loro esistenze, decidono di risolversi al padre Matt (Nicolas Cage). Egli, però, vive come un barbone da spiaggia nelle Isole Cayman e nasconde un passato più torbido del previsto... Il tutto si complica quando entrano in gioco il boss del crimine Donnie e il suo luogotenente Bobo. Riusciranno Ashley e la figlia a ribaltare la situazione?

"Sono molto grato a Nic e al resto del cast" ha dichiarato il regista Tim Brown, "così come di poter assistere al film in sala: è un sogno dell'infanzia che si avvera", mentre Scott Kennedy, presidente di Falling Forward Films, ha aggiunto le seguenti parole: "Questa pellicola è destinata a diventare una commedia classica d'azione con Nic Cage. Siamo grandi sostenitori della sua esperienza sul set, e non c'è niente di meglio di far sperimentare al pubblico le risate e le emozioni di The Retirement Plan attraverso il grande schermo". Era il maggio 2021 quando Nicolas Cage e Ron Perlman entrarono nel cast di The Retirement Plan.

Eppure, i progetti dell'attore non terminano certo qui: dopo l'esperienza di Renfield nei panni del temibile Conte Dracula, c'è Nicolas Cage nel nuovo video di Dead by Daylight!