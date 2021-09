The Rescue, nel film ci saranno i veri Navy SEAL del salvataggio in Thailandia!

Nel 2018 il mondo seguì con il fiato sospeso la vicenda dei ragazzini di una squadra di calcio giovanile, tutti tra gli 11 e i 16 anni, rimasti intrappolati per giorni insieme al loro allenatore nella grotta di Tham Luang in Thailandia. La storia del loro salvataggio è ora raccontata nel docufilm The Rescue.

Il film, diretto da Jimmy Chin ed Elizabeth Chai Vasarhelyi (Free Solo), è stato presentato all'inizio di settembre al Telluride Film Festival, e nei giorni successivi anche al Toronto International Film Festival. Intervistati da The Wrap, i due registi hanno raccontato che hanno partecipato al film, rimettendo in scena ciò che è davvero accaduto, alcuni dei protagonisti del salvataggio.

"Abbiamo le riprese delle telecamere dei telegiornali, abbiamo messo insieme una ripresa della CNN e quella di un notiziario thailandese e abbiamo fatto una scena. Ma abbiamo deciso di fare anche rievocazioni con i subacquei reali, rievocando gli eventi."

A The Rescue hanno quindi partecipato alcuni dei veri Navy SEAL thailandesi che nel 208 hanno tratto in salvo i giovanissimi calciatori. Qualcosa del genere era stato fatto in passato anche da Clint Eastwood con Ore 15:17 - Attacco al treno, una drammatizzazione di eventi reali, con le persone coinvolte a reinterpretare loro stesse.

Sul salvataggio nella grotta thailandese, dopo The Rescue è in arrivo anche un film puramente di fiction, che sarà diretto da Ron Howard dopo Elegia Americana. Nel cast ci saranno, tra gli altri, Viggo Mortensen, Colin Farrell e Joel Edgerton.