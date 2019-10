The Report: il nuovo trailer del film con Adam Driver, diretto da Scott Z. Burns

Uno dei film che Amazon Studios spera di poter lanciare verso i prossimi Oscar è The Report, scritto e diretto da Scott Z. Burns e con protagonista Adam Driver, di cui è stato diffuso un nuovo trailer. Il film debutterà nelle sale americane prima di venire distribuito attraverso Prime Video a novembre. Il film è co-prodotto da Steven Soderbergh.

The Report racconta le indagini sui casi di tortura da parte di alcuni agenti della CIA negli Stati Uniti del post-11 settembre.

Daniel Jones, interpretato da Adam Driver, è membro del Senato e viene incaricato d'indagare sul programma di detenzione ed interrogatorio della CIA. Scoprirà le immorali e brutali tecniche d'interrogatorio utilizzate nel periodo successivo all'attentato alle Twin Towers e una volta accertati determinati comportamenti il presidente degli Stati Uniti e la CIA tenteranno con ogni mezzo di far si che la notizia non arrivi fino ai media.



Il cast del film è ricco di star, tra le quali figurano Annette Bening, Michael C. Hall, Corey Stoll, Maura Tierney, Tim Blake Nelson, Jon Hamm, Benjamin McKenzie e Matthew Rhys.

Il film sarà disponibile nelle sale americane a partire dal 15 novembre mentre sarà visibile su Amazon Prime Video dal 29 novembre. Ci sarà quindi una distribuzione anticipata al cinema prima che il film venga reso disponibile sulla piattaforma streaming.

A fine agosto è stato pubblicato il primo trailer e ora nel nuovo video si possono osservare diverse altre sequenze molto suggestive del film di Burns.