The Rental, Alison Brie ne è convinta: 'L'horror è uno sport ad alta intensità'

Sebbene uno dei suoi primissimi ruoli cinematografici sia stato in Scream 4 nel 2011, per la bravissima Alison Brie (Glow) ci è voluto molto tempo prima di convincersi a tornare a recitare in un film dell'orrore, e lo ha fatto su richiesta del marito Dave Franco per il suo debutto alla regia, The Rental.

Scritto dallo stesso Franco a quattro mani con Joe Swanberg, l'interessante The Rental segue due coppie durante un fine settimana che hanno deciso di trascorrere in una splendida casa isolata affittata tramite AirBnB. Le cose iniziano ad andare storte quando cominciano ad affiorare segreti nascosti tra i quattro amici, e a peggiorare quando cominciano a rendersi conto che potrebbero non essere soli in casa.



La Brie recita nel ruolo di Michelle, personaggio con cui dice di avere anche qualcosa in comune. A.V. Club ha intervistato l'attrice in vista dell'uscita del film in VOD domani, 24 luglio, e le ha domandato come mai si sentisse così a suo agio nel genere horror. Questa la risposta dell'attrice:



"Sì, credo di essere naturale. Prima di Scream 4 avevo girato un paio di B movie. Per me Scream è stata una grande occasione, ma The Rental è completamente differente. Per me è stato davvero molto divertente tornare al genere, che onestamente amo, ma prima di farlo ho voluto essere esigente nel trovare il progetto più adatto, perché l'horror è uno sport ad alta intensità".



