The Red Triangle: gli squali tornano al cinema col regista di Resident Evil!

Johannes Roberts, regista di 47 metri e Resident Evil: Welcome to Raccoon City torna a immergersi nelle acque profonde dell’horror con The Red Triangle, nuovo film che vede protagonisti gli squali e annunciato oggi da Deadline.

Secondo Deadline il film ad alto budget sarà ambientato nella California del nord e nel suo famigerato triangolo rosso: duecento miglia di oceano, conosciute per essere il teatro di circa la metà degli attacchi da parte di squali bianchi negli USA.

La trama dovrebbe vertere sulla disavventura di una nave da crociera e delle sue migliaia di passeggeri nel triangolo rosso dell'ovest degli Stati Uniti e sul conseguente attacco da parte dei predatori marini, portando dunque alla ribalta la figura degli squali nel cinema, tema che da sempre riscuote un certo successo grazie al senso di inquietudine che riesce a trasmettere al pubblico.

La casa di produzione responsabile del film, la Allen Media Group Motion Pictures ha spiegato come Johannes Roberts dirigerà il film tratto da un suo stesso script e attraverso le parole del suo fondatore e CEO, Byron Allen ha anticipato il lavoro del regista inglese: “The Red Triangle ha nelle corde di diventare un grande evento cinematografico estivo. Questo horror psicologico infarcito di squali travolgerà gli spettatori e li farà tenere aggrappati alla poltrona alla vista degli squali atti a terrorizzare una nave da crociera”.

"The Red Triangle porterà i film horror sugli squali a un nuovo livello", ha quindi aggiunto Roberts.

In attesa di nuove notizie vi lasciamo alla recensione di Welcome to Raccon City, ultimo film del regista di Cambridge.