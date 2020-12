The Reckoning, il nuovo horror di Neil Marshall si presenta nel primo trailer

L'ultima volta che abbiamo avuto notizie del nuovo progetto di Neil Marshall era stato lo scorso giugno, quando sono state diffuse le prime immagini di The Reckoning. Ora possiamo finalmente vederne trailer.

Il regista di The Descent - Discesa nelle Tenembre e del reboot di Hellboy torna dietro la macchina da presa per regalarci uno dei numerosi horror che vedremo nel 2021 (il giorno e le modalità d'uscita sono ancora ignote), The Reckoning, di cui abbiamo modo di vedere oggi un primo, inquietante trailer.

"Ambientato sullo sfondo della Grande Peste, e le successive cacce alle streghe contro le donne, Grace Haverstock (Charlotte Kirk) deve fare i conti con la tragica e prematura morte del marito Joseph (Joe Anderson) in una società consumata dalla paura e dalla morte. Per aver rifiutato le avances del padrone di casa Squire Pendleton (Steven Waddington) viene falsamente accusata di essere una strega e conseguentemente rinchiusa in cella per un crimine che non ha commesso" si legge nella sinossi ufficiale "Grace dovrà sopportare la persecuzione fisica per mano del più feroce cacciatore di streghe dell'Inghilterra, Judge Moorcroft (Sean Pertwee), e affrontare i suoi stessi demoni interiori quando il Diavolo in persona inizierà a farsi strada nella sua testa".

Tra gli altri membri del cast di The Reckoning, oltre ai già menzionati Kirk, Anderson, Petwee e Waddington, troviamo anche Ian Whyte, Ric Warden, Emma Holzer e Emma Campbell-Jones.