The Reckoning, il nuovo horror di Neil Marshall tra peste e streghe: le immagini ufficiali

Uscito dalla triste esperienza del reboot di Hellboy, film di assoluta potenza gore e fedele ai fumetti di Mike Mignola ma non particolarmente apprezzato dalla critica, Neil Marshall è ora pronto a tornare al cinema con l'interessante The Reckoning, nuovo horror di cui sono state pubblicate online anche due immagini ufficiali.

Il film sarà presentato in anteprima alla 24° Edizione del Fantasia Festival, e l'organizzazione lo ha descritto come "un period thriller orrorifico e segnante" ambientato nel 1665 sullo sfondo della Grande Peste e della successiva caccia alle streghe in territorio inglese.



La sinossi rivela: "The Reckonig segue la storia di Grace Haverstock, giovane vedova perseguitata dal recente suicidio del marito, Joseph, e ingiustamente accusata di essere una strega dal geloso padrone di casa, Squire Pendleton, dopo continui rifiuti alle sue insistenti avance. Grace è costretta così a sopportare la persecuzione fisica per mano del più spietato cacciatore di streghe d'Inghilterra, Judge Moorcroft, e affrontare al contempo i suoi demoni interiori mentre il Diavolo stesso cerca di insinuarsi nella sua fragile mente".



Nel cast di The Reckoning troveremo Charlotte Kirk, Sean Pertwee, Joe Anderson, Steven Waddington, Mark Ryan, Ian Whyte ed Emma Holzer. Il film non ha ancora una data d'uscita ufficiale.



