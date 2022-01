The Raid, Michael Bay produrrà il remake dell'action movie per Netflix

Netflix ha finalmente deciso di mettere in cantiere il remake di The Raid, il celebre action movie del 2011 di Gareth Evans che ha riscosso un grande successo nel corso degli anni. In questa nuova produzione sarà coinvolto anche Michael Bay in veste di produttore.

Il film originale (qui trovate la nostra recensione di The Raid) si concentrava sulla storia di un'unità speciale del corpo di polizia indonesiana rimasto intrappolato nell'abitazione di un terribile criminale che si servirà del suo violento esercito nel tentativo di far fallire la pericolosa missione.

La nuova versione di The Raid sarà ambientata a Philadelphia, città in cui il narcotraffico ha un ruolo assai preponderante nelle dinamiche della malavita. Anche qui una squadra speciale d'assalto si troverà a fare i conti con una pericolosa missione che ha lo scopo di arrestare un criminale che ormai da tempo riesce a sfuggire alle autorità in tutti i modi possibili.

Patrick Hughes si occuperà della sceneggiatura del nuovo The Raid, e sarà anche al timone della regia, mentre Michael Bay e XYZ Films si occuperanno della produzione in collaborazione con Gareth Evans che ha saputo rendere iconica la prima versione della pellicola.

Il progetto del ramake di The Raid sembrava essersi arenato ma per fortuna, le cose sono andate diversamente.