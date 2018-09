The Raid: Gareth Evans non pensa di realizzare un terzo capitolo

A margine della campagna promozionale del suo nuovo film, Apostolo, Gareth Evans ha parlato del franchise che ne ha lanciato la carriera, ovvero quello di The Raid.

Dopo il successo dei primi due film, The Raid – Redenzione e The Raid 2: Berandal, le voci intorno alla produzione di un terzo capitolo della saga si sono fatte sempre più insistenti, salvo poi dissolversi in un nulla di fatto poco tempo dopo. Nel frattempo, negli Stati Uniti era stata avviata la pre-produzione del remake americano del film con Patrick Hughes alla regia, ma anche di quello non si è saputo più molto altro.

Interpellato in merito, Evans sembra aver messo definitivamente la parola fine sulla questione The Raid 3: “Più tempo passa dl punto in cui mi sono allontanato da quel mondo, meno ho voglia di ritornarci. Quello che abbiamo realizzato con The Raid 2, il modo in cui lo abbiamo chiuso, non mi fa venir molta voglia di ritornare indietro in quel mondo”.

Il franchise di The Raid ha contribuito a lanciare le carriere di Iko Uwais, poi visto in Star Wars: Il Risveglio della Forza e in Mile 22, e di Joe Taslim, apparso in Fast & Furious 6 e in Star Trek Beyond.

Per quanto riguarda Apostolo, scritto e diretto da Evans, è un tormentato racconto di occultismo dove l'unica cosa più terrificante della pazzia è la sinistra realtà che si cela dietro di essa. Il film è prodotto da Adam Tertzakian ed Ed Talfan e rappresenta il quarto lungometraggio del regista, che si allontana almeno in parte da territori prettamente action e adrenalinici.

Apostolo vede nel cast Dan Stevens, Michael Sheen, Lucy Boynton, Mark Lewis Jones, Bill Milner, Kristine Froseth e Paul Higgins, per un'uscita prevista su Netflix il prossimo 12 ottobre.

Sinossi: Londra, 1905. Il figliol prodigo Thomas Richardson è ritornato a casa, e scoprirà presto che la sorella è stata rapita da una setta religiosa. Determinato a riaverla ad ogni costo, Thomas si mette in viaggio per l'isola in cui la setta vive sotto la leadership del carisma Profeta Malcolm. Dopo essersi infiltrato nella comunità dell'isola, Thomas capisce che la corruzione dell'alta società ha infestato i membri della setta, e scopre un un segreto più oscuro di ogni sua aspettativa.