The Raid 3: Gareth Evans svela alcuni dettagli del film

Gareth Evans potrebbe non dare mai alla luce un eventuale The Raid 3, ma ciononostante il regista dell'atteso Apostole ha svelato di avere tantissime idee per il terzo capitolo della sua saga action.

The Raid uscì nel 2011 e fu accolto con entusiasmo da critica e pubblico: la trama seguiva una squadra indonesiana della S.W.A.T la cui missione era quella di fare irruzione all'interno di un grattacielo pieno di criminali, e risalirlo fino all'ultimo piano.

Le sequenze di lotta sanguinose e muscolose del film e la narrazione snella lo resero un instant-cult, e poco tempo dopo Evans realizzò il sequel, The Raid 2. Il film del 2014 alzò ancora di più l'asticella, con una trama più complessa e scene d'azione più epiche, ma nonostante l'attesa per un terzo capitolo il regista Gareth Evans ha accantonato il franchise per dedicarsi a nuovi progetti (il suo nuovo film, Apostolo con Dan Stevens, arriverà questo mese su Netflix).

In una nuova intervista, comunque, Evans ha rivelato le idee che avrebbero formato la trama di The Raid 3. "Sapevo cosa volevo fare con The Raid 3, sapevo quale sarebbe stata la storia da raccontare. Se lo avessi mai fatto, sarebbe dovuto accadere immediatamente dopo la realizzazione di The Raid 2. La scena finale di quel film, quando Goto dà istruzioni al suo braccio destro e gli ordina di uccidere la polizia, i politici, di 'uccidere tutti quelli con cui lavoriamo, ricominciamo da capo', inizialmente doveva essere la prima scena di The Raid 3. Sarebbe stato una sorta di film sulla yakuza, per dirla in parole povere."

La decisione di non procedere con The Raid 3, il regista l'avrebbe presa per un solo motivo: la stanchezza.

"Con Merantau e i due The Raid avevo realizzato tre film di arti marziali di seguito, avevo bisogno di staccare. L'idea per un terzo capitolo di The Raid è sempre lì sulla mia scrivania, è qualcosa di davvero speciale per me, ma per adesso quel capitolo della mia carriera è chiuso."

Pensate che il regista prima o poi completerà la sua trilogia? Fatecelo sapere nei commenti!