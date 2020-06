The Queen, Helen Mirren era nata per la parte: la sua preparazione al ruolo

Questa sera su La7 verrà mandato in onda il film The Queen - La regina, con una magnifica Helen Mirren che ancora oggi è universalmente riconosciuta per la sua prova maiuscola nei panni della Regina Elisabetta II d'Inghilterra. Ma scopriamo in che modo l'attrice britannica si è preparata al ruolo.

Oggigiorno si direbbe quasi che Helen Mirren fosse nata per interpretare la parte della Regina Elisabetta II; per capirne la portata, basti pensare che in questi anni di produzione della serie Netflix The Crown, sono stati in molti a chiedere il ritorno proprio della Mirren per la versione contemporanea della Regina, parte poi andata a Imelda Staunton, poiché giustamente la produzione non voleva creare confusione tra il pubblico.

La Mirren ha raccontato più volte come il suo processo di trasformazione nella Regina Elisabetta avvenne quasi con naturalezza, in maniera del tutto spontanea, una volta indossati gli occhiali e la parrucca: le bastò alterare impercettibilmente le labbra per la tipica espressione di sdegno che contraddistingue spesso la monarca. Dopodiché visualizzò molti video di repertorio della Regina e della famiglia reale, fotografie d'epoca e più recenti, ma più di tutto allenò insistentemente la propria voce per eguagliare al meglio quella originale della regina. Essenziali sono stati i molti discorsi televisivi tenuti dalla monarca nel corso di questi anni.

La prova della Mirren sul set era così convincente che persino i membri della crew si sentivano in leggero imbarazzo quando le si avvicinavano. La Mirren, inoltre, durante le pause dalle riprese cercava di passare più tempo possibile insieme agli attori che interpretavano gli altri membri della famiglia reale, ovvero James Cromwell, Alex Jennings e Sylvia Syms, così da raggiungere quella sensazione di vera famiglia.

The Queen si rivelò un successo clamoroso, incassando quasi 125 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 15 milioni e garantì a Helen Mirren l'Oscar alla miglior attrice protagonista.