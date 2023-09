The Queen, Helen Mirren fu invitata a cena dalla Regina Elisabetta!

La Regina Elisabetta è stata un'icona del nostro tempo e del '900. La sua storia è stata ripercorsa nel film The Queen che ha fatto conquistare un Oscar alla miglior attrice protagonista ad Helen Mirren. La regina rimase particolarmente affascinata dal ritratto dell'interprete.

Insomma, se si pensa ai biopic più rappresentativi dell'ultimo ventennio, The Queen è sicuramente uno di quelli che salta maggiormente all'occhio degli appassionati. La pellicola è il ritratto drammatico e fedele di una figura storica che nella sua vita ha dovuto fare tantissime scelte e reggere sulle proprie spalle il peso di una intera nazione. Dopo la morte della Regina Elisabetta Helen Mirren si è definita in lutto poichè, dopo aver vestito i suoi panni, si è sempre sentita particolarmente vicina a lei.

La vicinanza, ad un certo punto della sua carriera, sarebbe potuta risolversi in un incontro tra le due. Pare che la Regina Elisabetta, dopo aver visto il film, fosse rimasta particolarmente colpita dal ritratto che Helen Mirren aveva fatto di lei come donna forte ed indipendente, capace di tenere testa ad un mondo prevalentemente maschile. Proprio per questo motivo la Mirren fu invitata a cena a Buckingham Palace direttamente dalla sovrana ma fu costretta a rifiutare a causa di impegni lavorativi pregressi già fissati da tempo.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sul film, vi consigliamo la nostra recensione di The Queen - La Regina. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!