The Queen, Helen Mirren:'Ho scritto alla Regina prima d'interpretarla nel film'

Il premio Oscar Helen Mirren ha raccontato di aver scritto direttamente alla Regina Elisabetta II prima d'interpretarla nel film del 2006, The Queen - La regina, diretto da Stephen Frears. L'attrice britannica ha interpretato la monarca nel dramma biografico che approfondisce la morte di Lady Diana nel 1997.

Mirren vinse un Oscar proprio per la sua interpretazione e in un'intervista a Radio Times ha confessato di aver mandato una corrispondenza alla sovrana prima d'iniziare la produzione. Secondo Helen Mirren la regina apprezzò The Queen.



"Mi ero resa conto che stavamo approfondendo una parte profondamente dolorosa della sua vita, quindi le ho scritto. Come scrivi alla tua regina? Era Signora, o Vostra Altezza, o Vostra Maestà? Dissi 'Stiamo facendo questo film. Stiamo approfondendo un momento molto difficile della vostra vita. Spero non sia troppo terribile per lei'. Non riesco a ricordare come lo scrissi, ma la informai che nella mia ricerca avevo maturato un profondo rispetto per lei e volevo dirglielo".



Mirren ha ricordato che la regina non rispose a lei direttamente:"Non rispose, ovviamente, ma la sua segretaria lo fece. Disse 'Cordiali saluti, etc. a nome della regina'. Successivamente ero molto sollevata di aver scritto quella lettera" ha ribadito l'attrice premio Oscar.



Nel cast del film anche Michael Sheen, James Cromwell, Sylvia Syms, Alex Jennings, Helen McCrory e Roger Allam.

