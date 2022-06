The Queen, Helen Mirren ne è certa: 'Elisabetta ha visto e apprezzato questo film'

Helen Mirren è stata perfetta in The Queen, e sebbene il grandissimo clamore suscitato dal film del 2006, l'attrice è certa che la Regina Elisabetta abbia avuto modo di vedere questa pellicola a lei dedicata, rimanendone in quale misura anche piacevolmente colpita.

In un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter Helen Mirren a tal proposito ha detto: "All'epoca, non era mai stato fatto prima, interpretare la regina. Era piuttosto snervante perché non sapevo - nessuno sapeva - come l'avrebbe accolto il pubblico, per non parlare dell'establishment in Gran Bretagna. Ma ho avuto la sensazione che fosse stato visto e che fosse stato addirittura apprezzato in qualche misura dalla regina stessa. Non l'ho mai sentito dire da lei direttamente e credo che mai lo farò. Qualcosa però mi dice che lei lo abbia visto".

L'attrice ha poi rivelato che i nipoti della regina, il principe William e suo fratello Harry, hanno invece visto sicuramente The Queen, scherzando addirittura in sua presenza nel corso di una cerimonia ufficiale.

"I più giovani, Harry e William, ne hanno parlato apertamente e sono stati molto divertenti, molto cool. Devo ammettere che una volta, quando ero a una cerimonia di premiazione, Harry mi ha visto e molto divertito ha detto, 'E la nonna è qui', quasi mi sono sentita insultata".

Vi ricordiamo che per la sua interpretazione di Elisabetta II, Helen Mirren ha vinto l'Oscar come Miglior Attrice Protagonista nel 2007, quindi se vi va, date uno sguardo alla nostra recensione di The Queen.