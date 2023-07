The Purge: James DeMonaco vuol tornare a esplorare la storia della famiglia del primo film

Il creatore di The Purge, James DeMonaco ha raccontato alcune idee che gli starebbero passando per la testa a proposito della realizzazione di una nuova serie tv incentrata sulle conseguenze degli eventi del primo film e sulla famiglia che si è trovata coinvolta nell’assalto degli intrusi nella propria abitazione.

Mentre sembra in fase di produzione il sesto capitolo di The Purge, parlando con Collider, il regista e creatore del franchise ha espresso il suo desiderio di tornare alle origini della saga attraverso un nuovo show televisivo sequel del primo episodio.

DeMonaco interrogato proprio in merito al suo desiderio di conoscere qualcosa di più sulla famiglia del primo film, ha spiegato: “Ho sempre voluto continuare la loro storia.. E senti, se lo sciopero finisce e avremo la possibilità di farla, c’è in ballo una serie tv in cui potrò farlo, perché andremo ad esplorare delle storie molto private di The Purge, ma non so se si farà. Lo spero”.

Quindi si è lasciato andare ad alcune idee che avrebbe in testa: “Penso si siano trasferiti. Penso che una famiglia che subisce un trauma e una perdita così gravi in quella notte farebbe questo. Penso che se si vive un trauma di quel livello, si esce abbastanza rapidamente dal paese. Non credo si possa accettare un sistema governativo che rende possibile questo. Vorrei seguire i Sandin fuori dal paese, ma poi forse anche in quel nuovo luogo comincia la purga e il ciclo di schifo continua nel mondo”.

In attesa di capire quando uscirà il nuovo capitolo cinematografico della serie e se ci sarà mai lo show televisivo che DeMonaco ha in mente, vi lasciamo alla recensione dell’ultimo film della saga, The Purge 5.