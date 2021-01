The Purge: Frank Grillo tornerà nei prossimi film del franchise?

Da tempo sappiamo che The Forever Purge dovrebbe essere l'ultimo film della saga thriller horror iniziata nel lontano 2013 con Ethan Hawke protagonista. Tuttavia, in una recente intervista concessa a Collider, Frank Grillo ha parlato dei piani per continuare la saga con ulteriori film e ha anticipato un suo possibile ritorno nel franchise.

Apparso come protagonista nei film The Purge: Anarchy e The Purge: Election Year, Grillo ha ammesso di aver avuto delle discussioni circa un suo eventuale ritorno in ulteriori film del franchise con il regista James DeMonaco. "Ne stiamo parlando, DeMonaco ed io, di un altro film di The Purge. Mi ha contattato non molto tempo fa insieme a Sébastian [K. Lemercier], il produttore, e mi dicono: 'Che ne pensi?', e io: 'No, voi che ne pensate?', e loro: 'Abbiamo parlato con Universal e vediamo Leo Barnes nel prossimo film di The Purge se ci dovesse venire in mente una grande storia'. Io dico: 'Ci sto. Lo farei in un bater d'occhio'".

The Forever Purge sarà ambientato dopo gli eventi narrati ne La Notte del Giudizio - Election Year e seguirà le vicende di Adela e Juan, rifugiatisi in un ranch in Texas dopo esser sfuggiti alla furia di un cartello messicano: anche qui, però, la pace non durerà a lungo. The Forever Purge dovrebbe arrivare in sala quest'anno: non resta che incrociare le dita e sperare che tutto vada per il verso giusto!

Il film ha infatti vissuto una genesi piuttosto travagliata: dopo l'entusiasmo seguito all'annuncio del film, infatti, l'uscita di The Forever Purge era stata rinviata a data da destinarsi, decisione che aveva fatto temere a molti addirittura la cancellazione del film.

"È una splendida storia di latinoamericani e messicani che uniscono le forze per combattere il male e la disuguaglianza" ha spiegato il regista Everardo Gout.