The Purge 6, il regista condivide alcune novità sui temi del film

The Purge 6 è l'ennesimo nuovo capitolo del franchise dedicato alla Notte del Giudizio, con il primo film datato ormai 2013, questa è sicuramente una delle saghe cinematografiche di maggior successo degli ultimi tempi. Chissà cosa ha in serbo ancora il futuro.

A tal proposito, il regista di The Purge 6, ha condiviso nuovi dettagli su quest'ultima pellicola tutt'ora in fase di produzione.

DeMonaco ha recentemente parlato con Collider della trama del nuovo capitolo della saga, ecco le sue parole: "Si parla di ricreare l'America in base alle ideologie, la sessualità e la religione, in modo che gli stati vengano abbattuti. Si parla di uno stato nero, fatto di Gay e di evangelisti bianchi. Ma è un paese distrutto".

Il regista ha poi evidenziato alcuni parallelismi con quella che è la situazione nel mondo contemporaneo, dal quale la pellicola trae evidente ispirazione per i temi trattati, rappresentandone una sorta di versione alternativa della nostra realtà.

"La cosa davvero surreale è che Marjorie Taylor Greene, di recente ha espresso il desiderio di volere un'America come quella, che per me sarebbe un mondo da incubo. Andrebbe contro a tutti quelli che sono i valori americani".

Il nuovo capitolo di The Purge non ha ancora una data di uscita ufficiale nelle sale cinematografiche.

In attesa di conoscerla, ecco qui la nostra recensione di La Notte del Giudizio per Sempre. Tra l'altro sapevi cosa ha detto James DeMonaco di The House?