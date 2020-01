The Purge 5: Leven Rambin entra nel cast del quinto capitolo del franchise

Secondo quanto riportato da Deadline, l'attrice Leven Rambin è entrata nel cast dell'atteso quinto capitolo della saga The Purge, prodotto in collaborazione tra Blumhouse/Platinum Dunes/Universal e attualmente intitolato semplicemente The Purge 5.

La Rambin è apparsa recentemente nella serie di WGN Gone al fianco di Chris Noth ed è stata tra le interpreti di The Path per Hulu e della seconda stagione di True Detective nel ruolo di Athena Bezzerides. Altre sue apparizioni includono film come The Dirt, Lost Child, Hunger Games, Two Night Stand e Percy Jackson: Sea of Monsters.

Come già riportato in precedenza, Everardo Gout, regista di alcuni episodi del recente Mars di NatGeo, è stato ingaggiato per dirigere il quinto episodio del franchise sviluppato dalla Blumhouse, Platinum Dunes e da Universal Pictures. In seguito a La Prima Notte del Giudizio uscito lo scorso anno, e diventato il film del franchise che ha incassato di più al botteghino, il creatore del franchise, James DeMonaco, che ha scritto i primi tre episodi, tornerà per scrivere questo quinto episodio.

La serie è ambientata in USA dove, per 12 ore all'anno, ogni crimine diventa legale; questo episodio, naturalmente, avrà lo stesso concept ma i dettagli della trama sono, comunque, top-secret al momento. Stando alle parole dei filmmaker, questo The Purge 5 sarà il capitolo finale dell'intera serie cinematografica. Oltre ai quattro capitoli cinematografici, il franchise si è esteso anche in televisione con una serie televisiva la cui seconda stagione ha debuttato lo scorso anno e dove abbiamo visto anche il ritorno di Ethan Hawke nel finale.

Prodotto da Jason Blum, DeMonaco e Sébastien K. Lemercier della Man in a Tree, e da Michael Bay, Brad Fuller e Andrew Form della Platinum Dunes, The Purge 5 ha una data d'uscita attualmente fissata al 10 luglio 2020. Finora il franchise ha incassato nel complesso la cifra di 456 milioni di dollari nel mondo. L'ultimo capitolo approdato in sala, La Prima Notte del Giudizio, ne ha incassati ben 137 milioni.