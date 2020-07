The Punisher, le curiosità sul film Marvel: da John Travolta all'assenza di Stan Lee

Stasera torna in tv The Punisher, film Marvel del 2004 diretto da Jonathan Hensleigh e con protagonisti Thomas Jane nei panni del vigilante Frank Castle e John Travolta in quelli del villain Howard Saint.

Per prepararvi alla visione, ecco le migliori curiosità sul cinecomic:

Negli Stati Uniti è stata distribuita anche una versione extended cut che presenta il film in versione estesa con scene mai viste al cinema : la durata qui sale a 140 minuti. La versione originale senza taglia durava addirittura 2 ore e 56 minuti.

Uno dei primi cinecomic ad ottenere una classificazione R insieme a Blade II (2002).

John Travolta ha permesso a Thomas Jane di avere il suo nome per primo nei titoli di coda e nelle pubblicità, e non ha mai preteso il contrario nonostante fosse la superstar del progetto. I due avevano già lavorato insieme in Face/Off - Due facce di un assassino (1997), anche se non condividevano nessuna scena.

Molti dei personaggi, tra cui Joan, Bumpo, Spacker Dave e The Russian, provengono tutti dalla serie a fumetti "Welcome Back, Frank", scritta da Garth Ennis e illustrata da Steve Dillon e Jimmy Palmiotti. L'artista Timothy Bradstreet, che illustrò le copertine di quel fumetto, realizzò i poster promozionali per il film.

E' l'ultimo film prodotto dalla Artisan Entertainment, che venne acquistata dalla Lionsgate a metà della produzione.

E' uno dei pochi film basato su un fumetto Marvel in cui Stan Lee non appare. Inoltre, è anche l'unico film in cui Frank Castle va effettivamente a caccia degli assassini della sua famiglia piuttosto che affrontare altri nemici dopo essere diventato il Punitore. Il numero dei morti che si lascia dietro è 45.

