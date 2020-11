The Prom, ecco il senso del film per Ryan Murphy: 'Dedicato a tutti gli outsider'

Arriverà in streaming su Netflix il prossimo 11 dicembre The Prom, il nuovo lavoro di Ryan Murphy basato sull'omonimo musical. Il film, impreziosito da un cast stellare composto tra gli altri da Nicole Kidman, Meryl Streep e James Corden, rappresenta per il prolifico regista e produttore anche qualcosa di profondamente personale.

Lo ha rivelato lo stesso Ryan Murphy in un lungo e intenso post su Instagram, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, in cui spiega cosa un film del genere significhi per lui.

"Avrei voluto avere un film come The Prom quando ero più piccolo" leggiamo infatti nella didascalia. "Come l'eroina della piece, Emma, sono stato un adolescente gay nell'Indiana. Mi sentivo un alieno, un outsider. E come Emma, non potevo portare un partner al ballo di fine anno. Così ogni anno ci andavo con una delle mie splendide amiche. Sono state fantastiche e ci siamo divertiti, ma dopo ogni ballo al quale ho partecipato finivo in lacrime da solo, con la sensazione di non essere realmente desiderato e di non appartenere a questo mondo."

Anche per questo Ryan Murphy ci teneva a realizzare The Prom, che quando arriverà su Netflix sarà "disponibile anche in quei Paesi in cui puoi finire in carcere se sei omosessuale e la violenza contro le persone LGBTQIA è all'ordine del giorno."

Il film, quindi, è "per chiunque si sia mai sentito un outsider, e per chiunque voglia sentirsi autenticamente sé stesso, che credo sia un concetto universale. [...] Il mio più grande augurio per Natale è che questo film porti un senso di speranza e di comunità a chiunque ne abbia bisogno in questi tempi difficili."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al trailer ufficiale di The Prom e al precedente teaser del film.