The Prom, il nuovo film Netflix con Meryl Streep, Nicole Kidman e Ariana Grande

A circa un anno dalla stipulazione del contratto quinquennale da 300 milioni di dollari fra Netflix e Ryan Murphy, tramite la sua casa di produzione Ryan Murphy Productions, ecco finalmente l'annuncio di The Prom, adattamento cinematografico dell'omonimo musical di Broadway.

Il gigante dello streaming on demand si è assicurato la partecipazione nel progetto di Meryl Streep, di Nicole Kidman e della pop-star Ariana Grande, annunciate come protagoniste del film.

Altri membri del cast includono Awkwafina, Keegan-Micahel Key e Andrew Rannels, con le riprese dovrebbero partire a dicembre. La data di uscita, ovviamente su Netflix, è prevista per l'autunno 2020.

The Prom è un musical basato su un’idea di Jack Viertel, con le musiche di Matthew Sklar e i testi di Chad Beguelin. La storia segue le vicende di quattro attori di Broadway un tempo famosi che si dirigono nella città fittizia di Edgewater, in Indiana, dove scoprono che una studentessa lesbica non ha avuto il permesso di portare la sua ragazza al ballo di fine anno. I quattro decidono di aiutarla, ma dietro questa presa di posizione si nasconde una verità leggermente più subdola: l'evento rappresenta infatti l'occasione per tornare sotto i riflettori e sentirsi di nuovo importanti.

Vi ricordiamo che Meryl Streep e Nicole Kidman sono in onda in queste settimane con Big Little Lies 2 (leggi: recensione Big Little Lies 2), mentre prossimamente rivedremo la Kidman in Fair and Balanced, bio-pic su Roger Ailes che vedrà anche la partecipazione di Margot Robbie e Charlize Theron.