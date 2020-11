The Prom, Meryl Streep e Nicole Kidman scatenate nel nuovo trailer del film Netflix

Dopo il passaggio in alcune sale selezionate, sarà in streaming su Netflix dal prossimo 11 dicembre The Prom, adattamento dell'omonimo musical diretto da Ryan Murphy. La piattaforma streaming ha pubblicato nella giornata di giovedì un nuovo trailer del film, tra i cui protagonisti ci sono Meryl Streep e Nicole Kidman.

Le immagini del trailer sono visibili anche all'interno della notizia. Con The Prom Ryan Murphy si conferma uno degli autori più prolifici degli ultimi anni: solo nel 2020 sono uscite serie come Ratched e Hollywood e film come A secret love e The Boys in the band.

Nella realizzazione del film sono stati coinvolti anche gli autori del musical, Chad Beguelin, Bob Martin e Matthew Sklar, i primi due come sceneggiatori, il terzo come autore della colonna sonora. Il direttore della fotografia è invece Matthew Libatique (Il cigno nero).

Oltre a Maryl Streep e Nicole Kidman, fanno parte del cast anche James Corden, Jo Ellen Pellman, Ariana DeBose ed Andrew Rannells.

La sinossi di The Prom recita: "Dee Dee Allen (Streep) e Barry Glickman (Corden) sono due star del palcoscenico in crisi: il loro nuovo costoso spettacolo di Broadway è un flop. [...] Nel frattempo, in una piccola città dell'Indiana, la studentessa di liceo Emma Nolan (Pellman) sta vivendo un tipo di dolore molto diverso:[...] le è stato vietato di partecipare al ballo di fine anno con la sua ragazza, Alyssa (DeBose). Quando Dee Dee e Barry decidono che la situazione di Emma è la causa perfetta per aiutare a ravvivare la loro immagine pubblica, si mettono in viaggio con Angie (Kidman) e Trent (Rannells), un'altra coppia di attori in cerca di una svolta professionale."

