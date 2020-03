The Prom: il COVID-19 ferma le riprese del film Netflix con Meryl Streep e Nicole Kidman

Ad Hollywood, un'altra produzione entra in crisi a causa del CoronaVirus, stavolta ancora prima di arrivare in cabina di montaggio: Ryan Murphy e il suo The Prom, il nuovo film prodotto da Netflix con protagoniste Meryl Streep e Nicole Kidman, sono stati costretti a sospendere le riprese.

The Prom sarebbe dovuto essere un musical dai toni comici, ma purtroppo, a pochi giorni dall'ultimo ciak, le riprese sono state sospese, secondo quanto riferito da due fonti vicine alla produzione, ma "nessuno è stato infettato dal CoronaVirus, è solo un eccesso di prudenza per far fronte a tutto quello che sta succedendo intorno a noi."

Ad incidere sul rallentamento sarebbe stata infatti un'ordinanza dello stato della California, che ha appena disposto la chiusura di tute le scuole, tra cui il liceo di Los Angeles nel quale si sarebbero dovute svolgere le ultime riprese.



Attualmente, Murphy e il suo team sperano di riperdere a girare già dalla metà di aprile, ma tutto dipenderà dalle pieghe che prederà l'emergenza sanitaria negli States.

Nelle ultime ore lo Stato ha infatti ordinato l'impossibilità di partecipare ad assembramenti con più di 250 persone, limitando quindi l'utilizzo di luoghi pubblici, adottando gradualmente manovre simili a quelle italiane.