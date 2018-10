The Prodigy: Taylor Schilling protagonista del primo trailer dell'horror

Orion Pictures ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di The Prodigy, thriller horror diretto da Nicholas McCarthy, che tuttavia si accontenta di rivelare il giusto al pubblico e preservare la sorpresa in sala.

La pellicola segue la vicenda di Sarah, una madre che prende sempre più coscienza dei disturbi mentali del figlio Miles, segnali che una forza maligna o sovrannaturale lo stia possedendo. Temendo per la sicurezza della propria famiglia, Sarah dovrà far fronte al suo istinto materno ad amare e proteggere Miles, per cercare di capire chi o che cosa stia causando questa sua conversione al male. Sarà costretta a ricercare le risposte nel suo passato, cosa che porterà il pubblico in un viaggio selvaggio, dove il confine tra percezione e realtà diventerà labile.

Nel cast del film troviamo Taylor Schilling (Orange Is the New Black) nei panni di Sarah nel suo primo film horror in carriera, Jackson Robert Scott (It, AMC’s Fear the Walking Dead) nei panni del figlio Miles, Peter Mooney (Burden of Truth) e Colm Feore (Thor, Pearl Harbor). La data d’uscita della pellicola è attualmente fissata all’8 febbraio 2019. Rivedremo la Schilling ancora sul piccolo schermo per la settima e ultima stagione di Orange Is the New Black su Netflix, sempre nel corso del 2019.